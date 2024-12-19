Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?

Zafere Kaçı filmi televizyon ekranlarında izleyicisi ile buluşmaya hazırlanıyor. Filmin konusu ve oyuncuları merak edildi. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?

Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 19.12.2024 - 18:50

Zafere Kaçış filminin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Zafere Kaçış filminin senaristliğini Jeff Maguire ve Yabo Yablonsky üstleniyor. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

 ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa'da bulunan bir savaş esirleri kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e tutsaklara karşı Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder. Alman tarafı, maçı propaganda amaçlı kullanmak istemektedir. Esirler antrenmana koyulurken Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünür. Maçta devre arası gerçekleştiğinde bütün takımı sahadan kaçacak, böylece özgür olacak ve Paris'teki direniş grubuna katılabileceklerdir.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Yüzbaşı Robert Hatch
Michael Caine - Yüzbaşı John Colby
Max von Sydow - Binbaşı Karl von Steiner
Carole Laure - Renee
Gary Waldhorn - Mueller
Benoît Ferreux - Jean Paul

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zafere Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.


Etiketler: #Zafere Hücum #konusu nedir?

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