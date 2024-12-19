Yayınlanma: 19.12.2024 - 18:50

Güncelleme: 19.12.2024 - 18:50

Zafere Kaçış filminin yönetmen koltuğunda John Huston oturuyor. Zafere Kaçış filminin senaristliğini Jeff Maguire ve Yabo Yablonsky üstleniyor. Peki, Zafere Kaçış filminin konusu ne? Zafere Kaçış filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN KONUSU NE?

Fransa'da bulunan bir savaş esirleri kampının komutanı olan Karl von Steiner, eski profesyonel futbolcu John Colby'e tutsaklara karşı Alman askerlerinin kuracağı bir takımla maç yapmayı teklif eder. Alman tarafı, maçı propaganda amaçlı kullanmak istemektedir. Esirler antrenmana koyulurken Amerikalı Robert Hatch, bu maçı aslında kamptan kaçabilmek için bir fırsat olduğunu düşünür. Maçta devre arası gerçekleştiğinde bütün takımı sahadan kaçacak, böylece özgür olacak ve Paris'teki direniş grubuna katılabileceklerdir.

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Sylvester Stallone - Yüzbaşı Robert Hatch

Michael Caine - Yüzbaşı John Colby

Max von Sydow - Binbaşı Karl von Steiner

Carole Laure - Renee

Gary Waldhorn - Mueller

Benoît Ferreux - Jean Paul

ZAFERE KAÇIŞ FİLMİNİN IMDB PUANI KAÇ?

Zafere Kaçış filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.6 olarak belirlendi.