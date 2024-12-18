Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?

İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Rüzgara Bırak dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?

Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 18.12.2024 - 21:04

Engin Erden'in yönetmenliği üstlendiği dizinin senaristliğini Ceylan Naz Baycan üstleniyor. Yakında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

RÜZGARA BIRAK DİZİSİNİN KONUSU NE?

Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçecektir?

RÜZGARA BIRAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Hande Erçel

Barış Arduç

Barış Aytaç

Gözde Mutluer

Deniz Balkanlı

Eray Sel

Fırat Turgut

Tuğrul Tülek

Ezgi Bahar 

Ahmet Saraçoğlu 

Serhat Nalbantoğlu 

Şebnem Dönmez 

Kevork Türker

RÜZGARA BIRAK DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Rüzgara Bırak dizisi Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.

RÜZGARA BIRAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Rüzgara Bırak dizisi 14 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.


Etiketler: #konusu nedir? #Rüzgara Bırak

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