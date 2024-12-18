Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?
İzleyicisiyle buluşmaya hazırlanan Rüzgara Bırak dizisinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Dizinin ne zaman ve nerede yayımlanacağı merak ediliyor. Peki, Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak?
Engin Erden'in yönetmenliği üstlendiği dizinin senaristliğini Ceylan Naz Baycan üstleniyor. Yakında izleyicisiyle buluşacak olan dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Rüzgara Bırak dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Rüzgara Bırak dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...
RÜZGARA BIRAK DİZİSİNİN KONUSU NE?
Şirketin geleceğini şekillendirecek dev bir otel projesi, Yazman Şirketler Grubu’nun hırslı CEO’su Aslı Mansoy ve Çeşme’de yaşayan, şirketin diğer veliahdı Ege Yazıcı’yı karşı karşıya getirir. Aslı, Ege’yi sörf okulunun bulunduğu Çeşme’deki koya otel yapılması için ikna etmek zorundadır ancak bu mücadele düşündüğünden çok daha zorlu çıkar. Çatışmanın kıvılcımları ve rüzgarın fısıltıları, her şeyiyle şehirli Aslı ve tüm benliğiyle Çeşmeli olan Ege’nin zıtlıklarının ardına gizlenmiş benzerliklerini de ortaya çıkarır. Peki bu ikili şirketlerini mi, sörf okulunu mu yoksa birbirlerini mi seçecektir?
RÜZGARA BIRAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?
Hande Erçel
Barış Arduç
Barış Aytaç
Gözde Mutluer
Deniz Balkanlı
Eray Sel
Fırat Turgut
Tuğrul Tülek
Ezgi Bahar
Ahmet Saraçoğlu
Serhat Nalbantoğlu
Şebnem Dönmez
Kevork Türker
RÜZGARA BIRAK DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?
Rüzgara Bırak dizisi Netflix'te izleyicisiyle buluşacak.
RÜZGARA BIRAK DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?
Rüzgara Bırak dizisi 14 Şubat'ta izleyicisiyle buluşacak.
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Evlatlar dışarıda olamaz'
- ‘Çok yanlış yaptı Bakan Hanım… Öyle şey olur mu ya…’
- Erdoğan ‘Silkeleyin’ dedi, hesaplar bloke edildi
- Üç isme ihraç yolu
- ‘Eski bakan istiyor, tahliye edin’
- CHP'den istifa eden 12 kişi AKP’ye geçti
- Müdürleri makamında topladı
- Kuyumcularda yeni dönem 2025'te başlıyor
- SGK uzmanı Özgür Erdursun açıkladı!
- ‘Bunun sonu tek başına iktidardır’