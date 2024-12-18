Yayınlanma: 18.12.2024 - 19:38

Güncelleme: 18.12.2024 - 19:38

Ezel, İçerde gibi fenomen dizilere imza atan Uluç Bayraktar'ın yönetmen koltuğunda oturduğu dizinin senaryosunu Ethem Özışık kaleme alıyor. Dizinin konusu ve oyuncuları araştırılıyor. Peki, Eşref Rüya dizisinin konusu ne, oyuncuları kim? Eşref Rüya dizisi ne zaman ve nerede başlayacak? İşte ayrıntılar...

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN KONUSU NE?

Dizide Eşref'in 14 yaşında bir tamirci çırağıyken aşık olduğu Rüya ile seneler sonra karşılaşması fakat bu kez onu düşmanı olarak bulması konu alınacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİNİN OYUNCULARI KİM?

Çağatay Ulusoy ile Demet Özdemir'in başrolde yer alacağı dizide Necip Memili ve Ahmet Rıfat Şungar gibi isimler de yer alacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NEREDE YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisi Kanal D ekranlarında izleyicisiyle buluşacak.

EŞREF RÜYA DİZİSİ NE ZAMAN YAYIMLANACAK?

Eşref Rüya dizisinin yayın tarihi henüz belli değil.