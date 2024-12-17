Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim?
Durdurulamayan (Unstoppable) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Durdurulamayan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
Durdurulamayan filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim?
DURDURULAMAYAN FİLMİNİN KONUSU NE?
Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren ve sinemaseverleri yasa boğan Tony Scott'un yönettiği Durdurulamaz, içinde bol miktarda kimyevi madde ve bir vagon dolusu küçük çocuk olan yük treninin kontrolünü kaybederek son sürat şehre doğru yol almaya başlamasını ve tehlike yaratan bu trenin durdurulma hikayesini anlatıyor. Denzel Washington'ın soğuk kanlı bir şekilde bu faciayı önleme çabası izlemeye değer.
DURDURULAMAYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Denzel Washington - Frank Barnes
Chris Pine - Will Colson
Rosario Dawson - Connie Hooper
Ethan Suplee - Dewey
Jessy Schram - Darcy Colson
Kevin Dunn - Galvin
Elizabeth Mathis - Nicole
Kevin Chapman - Bunny
David Warshofsky - Jud
Lew Temple - Ned Oldham
Victor Gojcaj - Groundman
Andy Umberger - Janeway
Meagan Tandy - Maya
Stephen Taylor - Truck conductor
DURDURULAMAYAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Durdurulamayan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.
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