Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim?

Durdurulamayan (Unstoppable) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Durdurulamayan filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim?
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.12.2024 - 19:25

Durdurulamayan filminin yönetmen koltuğunda Tony Scott oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Durdurulamayan filminin konusu ne? Durdurulamayan filminin oyuncuları kim? 

DURDURULAMAYAN FİLMİNİN KONUSU NE?

Geçtiğimiz günlerde intihar ederek yaşamına son veren ve sinemaseverleri yasa boğan Tony Scott'un yönettiği Durdurulamaz, içinde bol miktarda kimyevi madde ve bir vagon dolusu küçük çocuk olan yük treninin kontrolünü kaybederek son sürat şehre doğru yol almaya başlamasını ve tehlike yaratan bu trenin durdurulma hikayesini anlatıyor. Denzel Washington'ın soğuk kanlı bir şekilde bu faciayı önleme çabası izlemeye değer.

DURDURULAMAYAN FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Denzel Washington - Frank Barnes

Chris Pine - Will Colson

Rosario Dawson - Connie Hooper

Ethan Suplee - Dewey

Jessy Schram - Darcy Colson

Kevin Dunn - Galvin

Elizabeth Mathis - Nicole

Kevin Chapman - Bunny

David Warshofsky - Jud

Lew Temple - Ned Oldham

Victor Gojcaj - Groundman

Andy Umberger - Janeway

Meagan Tandy - Maya

Stephen Taylor - Truck conductor

DURDURULAMAYAN FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Durdurulamayan filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.8 olarak belirlendi.


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