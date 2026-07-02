Zaferin Rengi filminin yönetmen koltuğunda Abdullah Oğuz oturuyor. Filmin senaristliğini Abdullah Oğuz ve Evren Oğuz üstleniyor. Peki, Zaferin Rengi filminin konusu ne? Zaferin Rengi filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Zaferin Rengi, 1919 yılında İstanbul'u işgal eden düşman kuvvetlerine karşı örgütlenen insanların Anadolu'da başlattıkları direnişi, Cumhuriyet tarihinin en önemli spor başarılarından olan General Harington Kupası efsanesinin etrafında anlatıyor. 1918-1923 yılları arasında yaşanmış gerçek olaylara dayanan, Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Anadolu’da başlatılan milli mücadele, işgal altında bulunan İstanbul'da büyür. Bu süreçte kazandıkları futbol zaferleriyle moral bulan Türk halkı, bağımsızlık için ciddi bir direniş başlatır.

ZAFERİN RENGİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Nejat İşler

Timuçin Esen

Yiğit Özşener

Gonca Vuslateri

Yılmaz Bayraktar

Birce Akalay

Gülper Özdemir

ZAFERİN RENGİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zaferin Rengi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 6.1 olarak belirlendi.