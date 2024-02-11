İsimsiz Katiller filminin konusu ne? İsimsiz Katiller filminin oyuncuları kim?
İsimsiz Katiller (Killers Anonymous) filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. İsimsiz Katiller filminin konusu ve oyuncularının kimler olduğu merak ediliyor. Peki, İsimsiz Katiller filminin konusu ne? İsimsiz Katiller filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...
İsimsiz Katiller filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Martin Owen üstleniyor. Peki, İsimsiz Katiller filminin konusu ne? İsimsiz Katiller filminin oyuncuları kim?
İSİMSİZ KATİLLER FİLMİNİN KONUSU NE?
Katillerden oluşan bir destek grubu, ABD'li bir senatöre düzenlenen suikast girişiminden sorumlu kişileri ortaya çıkarmakla görevlendirilir. Ekip, vakit kaybetmeden bu gizemli olaya çözmeye çalışır. Ancak yapılan araştırmalar, yaşanan olayın hiç de göründüğü gibi gerçekleşmediğini ortaya çıkarır. Katillerden oluşan ekip, suikastla ilgili yeni gerçekleri, yapılan ihanetleri ortaya çıkardıkça, başkalarının hedefi haline gelir. Şimdi onlar peşlerine düşenlerden kurtulup, öldürme emrini veren gizli ittifakların peşinde düşmek zorundadır.
İSİMSİZ KATİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Jessica Alba - Jade
Suki Waterhouse - Violet
Gary Oldman - The Man
MyAnna Buring - Joanna
Rhyon Nicole Brown - Alice
Sam Hazeldine - Senator Kyle
Sadie Frost - Lucy
Tommy Flanagan - Markus
Tim McInnerny - Calvin
Michael Socha - Leandro
Isabelle Allen - Morgan
Keith Mason - Koruma 2
Gordon Alexander - Senator's Bodyguard
Elliot James Langridge - Ben
Elizabeth Brace - Markus'un Kızı
Sally Collet - Becky
Stephan Genovese - Alice'in Babası
İSİMSİZ KATİLLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
İsimsiz Katiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.
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