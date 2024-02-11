Yayınlanma: 11.02.2024 - 20:15

Güncelleme: 11.02.2024 - 20:15

İsimsiz Katiller filminin yönetmenliğini ve senaristliğini Martin Owen üstleniyor. Peki, İsimsiz Katiller filminin konusu ne? İsimsiz Katiller filminin oyuncuları kim?

İSİMSİZ KATİLLER FİLMİNİN KONUSU NE?

Katillerden oluşan bir destek grubu, ABD'li bir senatöre düzenlenen suikast girişiminden sorumlu kişileri ortaya çıkarmakla görevlendirilir. Ekip, vakit kaybetmeden bu gizemli olaya çözmeye çalışır. Ancak yapılan araştırmalar, yaşanan olayın hiç de göründüğü gibi gerçekleşmediğini ortaya çıkarır. Katillerden oluşan ekip, suikastla ilgili yeni gerçekleri, yapılan ihanetleri ortaya çıkardıkça, başkalarının hedefi haline gelir. Şimdi onlar peşlerine düşenlerden kurtulup, öldürme emrini veren gizli ittifakların peşinde düşmek zorundadır.

İSİMSİZ KATİLLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Jessica Alba - Jade

Suki Waterhouse - Violet

Gary Oldman - The Man

MyAnna Buring - Joanna

Rhyon Nicole Brown - Alice

Sam Hazeldine - Senator Kyle

Sadie Frost - Lucy

Tommy Flanagan - Markus

Tim McInnerny - Calvin

Michael Socha - Leandro

Isabelle Allen - Morgan

Keith Mason - Koruma 2

Gordon Alexander - Senator's Bodyguard

Elliot James Langridge - Ben

Elizabeth Brace - Markus'un Kızı

Sally Collet - Becky

Stephan Genovese - Alice'in Babası

İSİMSİZ KATİLLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

İsimsiz Katiller filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4 olarak belirlendi.