Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:52

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:52

Sezon sonuna doğru ilerlerken ekrana veda edecek diziler tek tek belli oluyor. Ekran macerası 3 Ocak’ta başlayan Zembilli dizisi final kararı aldı. Peki, Zembilli dizisinin final tarihi ne zaman? Zembilli dizisi neden final yapıyor?

ZEMBİLLİ DİZİSİ FİNAL TARİHİ NE ZAMAN?

Cuma akşamları seyirciyle buluşan Üs Yapım imzalı dizisi Zembilli ekrana veda ediyor. Süreyya Yaşar Önal’ın yapımcılığını üstlendiği dizi son olarak on birinci bölümüyle ekrana gelmişti. Birsen Altuntaş'ın haberine göre, dizi 13. bölümde ekran macerasını noktalayacak. Proje tasarımı Cemil Yavuz’a, senaryo ve hikâyesi Fatih Özcan’a ait olan Zembilli’nin yönetmen koltuğunda Deniz Yılmaz Şayir oturuyordu.

Sude Zülal Güler, Emre Dinler, Damlasu İkizoğlu, Atakan Hoşgören, Yalçın Hafızoğlu, Özgür Cem Tuğluk gibi oyuncuları buluşturan dizi İzmir Birgi’de çekiliyordu.