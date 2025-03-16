Yayınlanma: 16.03.2025 - 16:44

Güncelleme: 16.03.2025 - 16:44

ÖSYM tarafından düzenlenen ve en fazla katılımın olduğu sınavlardan biri olan YKS’nin uygulanacağı tarihler adaylar tarafından merakla bekleniyor. Öğrenciler, sınav takvimine dair detayları ve sınav günüyle ilgili bilgileri araştırıyor. Peki, 2025 YKS ne zaman? YT, TYT ve YDT oturumları ne zaman yapılacak? İşte, ayrıntılar...

2025 YKS SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM'nin açıkladığı sınav takvimine göre 2025-YKS 21-22 haziran tarihlerinde gerçekleşecek.

YT, TYT VE YDT OTURUMLARI NE ZAMAN YAPILACAK?

Temel Yeterlik Testi (TYT) 21 Haziran Cumartesi, Alan Yeterlik Testleri (AYT) ile Yabancı Dil Testi (YDT) 22 Haziran Pazar günü düzenlenecek.

2025 YKS SINAV SÜRELERİ

Temel Yeterlilik Testi olarak da bilinen TYT oturumunda adaylara 120 soru yönetilirken sınav süresi 165 dakika olacak.

Alan Yeterlilik Testi (AYT) ise soru sayısı 160 olurken sınav süresi ise 180 dakika olarak belirlendi.

Yabancı Dil Testi’nde ise adaylara toplam 80 soru yöneltilirken 120 dakika süre verilecek.