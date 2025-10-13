Zihin Kafesi filminin yönetmen koltuğunda Mauro Borrelli oturuyor. Filmin senaristliğini Reggie Keyohara üstleniyor. Peki, Zihin Kafesi filminin konusu ne? Zihin Kafesi filminin oyuncuları kim?

ZİHİN KAFESİ FİLMİNİN KONUSU NE?

Dedektifler Jake ve Mary, bir taklitçi katilin saldırması üzerine "Sanatçı" adlı hapsedilmiş bir seri katilden yardım isterler. Mary, Sanatçı'nın parlak ama çarpık ruhunda ipuçları ararken, o ve Jake şeytani bir kedi ve fare oyununun tuzağına düşer. Bu süreçte ikisi, Sanatçı ve onun taklitçisinden bir adım önde olmak için zamana karşı yarışır.

ZİHİN KAFESİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Martin Lawrence

Melissa Roxburgh

John Malkovich

Robert Knepper

Neb Chupin

Jacob Grodnik

Aiden Turner

Ritchie Montgomery

Jeremy Turner

Mark Landon Smith

Kira Reed Lorsch

Nellie Sciutto

ZİHİN KAFESİ FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zihin Kafesi filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.6 olarak belirlendi.