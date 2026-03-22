Zodyak Şövalyeleri filminin yönetmen koltuğunda Tomasz Baginski oturuyor. Filmin senaristliğini Kiel Murray ve Josh Campbell üstleniyor. Peki, Zodyak Şövalyeleri filminin konusu ne? Zodyak Şövalyeleri filminin oyuncuları kim? İşte ayrıntılar...

ZODYAK ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN KONUSU NE?

İnatçı bir sokak çocuğu olan Seiya, bir yandan geçimini sağlamak için dövüşürken, bir yandan da kaçırılan kız kardeşini arar. Dövüşlerinden biri farkında olmadan sahip olduğunu hiç bilmediği mistik güçlere dokunduğunda, Seiya kendini savaşan azizlerin, kadim büyü eğitiminin ve onun korumasına ihtiyacı olan reenkarne bir tanrıçanın dünyasına itilmiş halde bulur. Hayatta kalacaksa, Zodiac Şövalyeleri arasında hak ettiği yeri almak için kaderini kabul etmesi ve her şeyi feda etmesi gerekecektir.

ZODYAK ŞÖVALYELERİ FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Mackenyu

Famke Janssen

Sean Bean

Madison Iseman

Mark Dacascos

Nick Stahl

Diego Tinoco

Caitlin Hutson

David Torok

T.J. Storm

Ryusei Iwata

Kaylan Teague

ZODYAK ŞÖVALYELERİ FİLMİ IMDB PUANI KAÇ?

Zodyak Şövalyeleri filminin IMDb puanı 10 üzerinden 4.4 olarak belirlendi.