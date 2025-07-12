Zor Ölüm 4 (Live Free or Die Hard) filminin konusu ne? Zor Ölüm 4 filminin oyuncuları kim?

Zor Ölüm 4 filminin yönetmen koltuğunda Len Wiseman oturuyor. Filmin senaristliğini Mark Bomback üstleniyor. Peki, Zor Ölüm 4 filminin konusu ne? Zor Ölüm 4 filminin oyuncuları kim?

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN KONUSU NE?

Geçen yıllardan artık yaşlanmaya başlayan polis memuru John McClane (Bruce Willis), karısından boşanmış ve alkol tedavisi görmektedir. Artık polis departmanında çalışmayan McClane, devlete bağlı bir güvenlik biriminde tehlikeli bilgisayar korsanlarını takip etmektedir. Matthew "Matt" Farrell (Justin Long)isimli genç bir korsanı tutuklamak için yolda olduğu bir sırada, trafiğin içinde sıkışmış durumda iken, terörist saldırıların modern bir versiyonunu ilk elden yaşar. Thomas Gabriel (Timothy Olyphant) tarafından yönetilen bir bilgisayar korsanları çetesi, Amerika'nın bilgisayar altyapı unsurlarına saldırıp, işe trafik ışıklarından başlayarak sistemleri teker teker kapatmaktadırlar. Bankalar arası bilgisayar ağlarına ve borsaya da müdahale ettikten sonra, Amerika'nın ekonomisi çökmeye başlamıştır. Her zamanki gibi McClane, bütün bu olayların ortasında kalıvermiştir. Görünüşe göre yeni tutukladığı Matt, teröristlerin tam olarak ne yapmak istediklerini ve amaçlarına ulaşmak için hangi adımları atmaları gerektiğini anlayabilecek kadar parlak bir zekaya sahiptir. Sofistike suçlular, ülkeyi dizlerinin üzerine çöktürmek için neredeyse kusursuz bir plana sahiptirler; fakat eski moda bir polis ve zeki bir bilgisayar cambazının işleri çözmeye çalışacaklarını akıl edememişlerdir. Bütün ulus çöküp dağılmadan önce, McClane ve Farrell ikilisinin teröristlerin ne yapmaya çalıştıklarını anlayıp, bir an önce onlara ulaşıp durdurmaları gerekmektedir.

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Bruce Willis

Justin Long

Timothy Olyphant

Mary Elizabeth Winstead

Maggie Q

Kevin Smith

Cliff Curtis

Jonathan Sadowski

Edoardo Costa

Cyril Raffaelli

Yorgo Constantine

Chris Palermo

Andrew Friedman

Željko Ivanek

Christina Chang

Sung Kang

Tim Russ

ZOR ÖLÜM 4 FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zor Ölüm 4 filminin IMDb puanı 10 üzerinden 7.1 olarak belirlendi.