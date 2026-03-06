Zorla Güvenlik filminin yönetmen koltuğunda Caner Çetiner oturuyor. Filmin senaristliğini Ozan Sertdemir üstleniyor. Peki, Zorla Güvenlik filminin konusu ne? Zorla Güvenlik filminin oyuncuları kim?
ZORLA GÜVENLİK FİLMİNİN KONUSU NE?
Film, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir gencin, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu ediniyor.
ZORLA GÜVENLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?
Evliya Aykan
Hacı Ahmet Ak
Fester Abdü
Aslı Bekiroğlu
Furkan Rıza Demirel
Hakan Bulut
Şeyma Peçe
Uğur Güner
Tuna Tavus
Şahin Irmak
Gülhan Tekin
ZORLA GÜVENLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Zorla Güvenlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.