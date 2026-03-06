Zorla Güvenlik filminin yönetmen koltuğunda Caner Çetiner oturuyor. Filmin senaristliğini Ozan Sertdemir üstleniyor. Peki, Zorla Güvenlik filminin konusu ne? Zorla Güvenlik filminin oyuncuları kim?

ZORLA GÜVENLİK FİLMİNİN KONUSU NE?

Film, hayatı boyunca hiç çalışmamış bilgisayar oyunu tutkunu bir gencin, annesinin baskısıyla bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak işe başlamasını konu ediniyor.

ZORLA GÜVENLİK FİLMİNİN OYUNCULARI KİM?

Evliya Aykan

Hacı Ahmet Ak

Fester Abdü

Aslı Bekiroğlu

Furkan Rıza Demirel

Hakan Bulut

Şeyma Peçe

Uğur Güner

Tuna Tavus

Şahin Irmak

Gülhan Tekin

ZORLA GÜVENLİK FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Zorla Güvenlik filminin IMDb puanı 10 üzerinden 5.9 olarak belirlendi.