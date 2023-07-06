Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?
Takiptekiler filmi televizyon ekranlarında izleyicisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Filmseverler, Takiptekiler (Tracers) filminin konusunu ve oyuncularının kimler olduğunu merak ediyor. Peki, Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?
Takiptekiler (Tracers) filminin yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor otururken filmin senaryosunu Leslie Bohem, Matt Johnson, Kevin Lund ve T.J. Scoyy kaleme aldı. 2015 yılında vizyona giren Takiptekiler (Tracers) filminin türü aksiyondur. Peki, Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?
TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?
New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur.
TAKİPTEKİLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?
Taylor Lautner - Cam
Marie Avgeropoulos - Nikki
Adam Rayner - Miller
Sam Medina - Hu
Teddy Cañez - Tough Detective
Rafi Gavron - Dylan
Johnny M. Wu - Jerry
Amirah Vann - Angie
Wai Ching Ho - Chen
Andrew Elvis Miller - Messenger
Doua Moua - Skinny Jeans
Josh Yadan - Jax
Luciano Acuna Jr. - Tate
TAKİPTEKİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?
Takiptekiler filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.
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