Yayınlanma: 06.07.2023 - 11:03

Güncelleme: 06.07.2023 - 11:03

Takiptekiler (Tracers) filminin yönetmen koltuğunda Daniel Benmayor otururken filmin senaryosunu Leslie Bohem, Matt Johnson, Kevin Lund ve T.J. Scoyy kaleme aldı. 2015 yılında vizyona giren Takiptekiler (Tracers) filminin türü aksiyondur. Peki, Takiptekiler filmi konusu nedir? Takiptekiler filmi oyuncuları kimler?

TAKİPTEKİLER FİLMİ KONUSU NEDİR?

New York'lu bisikletli kurye Cam'in başı mafyayla derde girer. Genç adam kaçış sırasında güzeller güzeli bir kıza çarpar ve ikili kısa sürede kendilerini beklemedikleri bir aşkın içinde bulur.

TAKİPTEKİLER FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?

Taylor Lautner - Cam

Marie Avgeropoulos - Nikki

Adam Rayner - Miller

Sam Medina - Hu

Teddy Cañez - Tough Detective

Rafi Gavron - Dylan

Johnny M. Wu - Jerry

Amirah Vann - Angie

Wai Ching Ho - Chen

Andrew Elvis Miller - Messenger

Doua Moua - Skinny Jeans

Josh Yadan - Jax

Luciano Acuna Jr. - Tate

TAKİPTEKİLER FİLMİ IMDb PUANI KAÇ?

Takiptekiler filmi IMDb puanı 10 üzerinden 5.6 olarak belirlenmiştir.