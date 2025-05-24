Bilim insanlarından çarpıcı keşif:

Avustralya’dan bilim insanları, ASKAP teleskobu sayesinde ‘düşük yüzey parlaklığına sahip, mükemmel bir küre' keşfetti.

Bu yüzen küre, Antik Yunanca’da ‘tam’ veya ‘mükemmel’ anlamına gelen Teleios adıyla anıldı.

Bu ad, küreye, ‘olağanüstü dairesel simetrisi’ nedeniyle verildi.

Küre, Samanyolu galaksimizin derinliklerinde, binlerce ışık yılı uzaklıkta gizlenmiş olarak bulundu ve genişlemekte olduğu düşünülüyor.

İşleri daha da ilginç kılan ise, bu kürenin yalnızca elektromanyetik spektrumun en uzun dalga boyları olan radyo dalgalarında görülebilmesi .

Yani, bilim insanları bu küreyi görünür ışıkta veya diğer dalga boylarında göremiyor.

BENZERSİZ ÖZELLİKLERE SAHİP

Teleios, neredeyse kusursuz olan dairesel şekli nedeniyle adını Yunanca ‘Τελεɩοσ’ (‘mükemmel’) kelimesinden alıyor.

Bu tuhaf kürenin en belirgin özellikleri ise dikkat çekici dairesel simetrisi ve düşük yüzey parlaklığı olarak öne çıkıyor.

Bilim insanlarının ifadesine göre, bu benzersiz cisim, görünür ışık dahil hiçbir dalga boyunda daha önce hiç gözlemlenmedi; bu durum, ASKAP’ın yeni cisimleri keşfetmedeki olağanüstü yeteneğini gösteriyor.

Bilim insanları kürenin tam olarak ne olduğunu henüz belirleyemedi. Ancak bir teori, bunun bir yıldız patlaması sonucu meydana gelen bir Tip Ia süpernova olabileceğini öne sürüyor.

ARAŞTIRMACILARDAN İLK AÇIKLAMA

Araştırmada şu ifadelere yer verildi:

“Yüzey parlaklığı, görünen büyüklük ve olası uzaklıkları dikkate alarak, bu süpernovanın evrimsel durumunu kapsamlı bir şekilde inceledik. Tüm olası senaryoların kendi zorlukları var, özellikle de evrimsel modellememize göre tespit edilmesi beklenen X-ışını emisyonlarının olmaması dikkate alındığında. Tip Ia senaryosunun en olası açıklama olduğunu düşünmekle birlikte, bunu kesin olarak kanıtlayacak doğrudan bir veri bulunmamaktadır. Bu cismin yeni, hassas ve yüksek çözünürlüklü gözlemleri gerekmektedir.”