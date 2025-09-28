Cumhuriyet Gazetesi Logo
Heyecan veren araştırma: Ay’da büyük platin rezervleri olabilir

28.09.2025 11:48:00
DHA
Dünya'nın uydusu Ay’daki on binlerce kraterin içinde platin grubu metallerin ve suyun izlerinin bulunabileceği belirtiliyor.

Bağımsız gök bilimci Jayanth Chennamangalam’ın öncülüğünde hazırlanan çalışmaya göre, Ay'da 6 bin 500’e kadar kraterin platin, paladyum ve rodyum gibi değerli metaller barındırabileceği öngörüldü.

Bu metallerin, endüstri ve tıpta kritik öneme sahip olmalarına rağmen Dünya’da oldukça nadir bulunduğu bildirildi.

Araştırmaya göre 3 bin 400’e yakın kraterde ise suyun hidratlı mineraller halinde bulunması mümkün. Uzmanlar, bu kaynağın, gelecekte Ay’da kurulacak üslerde insanlı görevler için büyük önem taşıyabileceğini kaydetti. Açıklamada özellikle 19 kilometreden büyük ve merkezinde tepe yapısı bulunan kraterlerin metal yoğunluğu açısından en güçlü adaylar olduğu bilgisi paylaşıldı.

DÜNYA'NIN KAYNAKLARINA ALTERNATİF

Bilim insanları, uzay madenciliğinin, Dünya’nın sınırlı kaynaklarına alternatif olarak görüldüğünü ifade etti. Ayrıca, Ay’da suyun bulunması halinde, bu kaynağın astronotların ihtiyacını karşılamak için kullanılabileceği ve Dünya’dan su taşıma zorunluluğunu azaltacağı da aktarıldı. Çalışma kapsamında, Ay yüzeyine gönderilecek maliyetli iniş araçları yerine yörüngeden yapılacak uzaktan algılama yöntemleriyle hedef kraterlerin belirlenmesi önerildi.

