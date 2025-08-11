Tah­sildaroğlu ailesi, aile büyükleri OHRI’li Selman Tahsildaroğlu’nu kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyor.

Merhum Hacı Kerim Tahsildaroğlu ve merhume Hacı Lütfiye Tahsildaroğlu’nun oğlu olan Selman Tahsildaroğlu; merhume Rüveyşa Tahsildaroğlu, merhume Mukaddes Güldan, merhume Meliha Tahsildaroğlu, merhum Muammer Tahsildaroğlu, merhum Kani Tahsildaroğlu ve Nazmiye Tahsildaroğlu’nun kardeşi; Nevin - Nail Tahsildaroğlu, Kadir Güldan, Nadir Güldan’ın dayısı; Erdal - Münevver Kaşarcıoğlu’nun eniştesi; Afitap - Çetin Bayazıtoğlu ile Filiz - Akın Başoğlu’nun dünürü; Derya, Enis, Tulga, Tuna ve Volkan Tahsildaroğlu’nun amcası; Arkan Kerim Tahsildaroğlu, Ecem ve Melis Başoğlu’nun “Pamuk Dedesi”; Zeynep - Faruk Tahsildaroğlu ile Ebru - Oğuz Başoğlu’nun babası; merhume Rüçhan Tahsildaroğlu’nun eşi Hakk'ın rahmetine kavuştu.

Selman Tahsildaroğlu’nun cenazesi, bugün 11 Ağustos 2025 Pazartesi günü ikindi namazının takiben Fatih Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Edirnekapı Sakızağacı Mezarlığı’ndaki aile kabristanına defnedilecek.

Tah­sildaroğlu Ailesi, vefat haberini “Allah rahmet eylesin, mekanı cennet olsun” mesajıyla duyurdu...