1 kilo esrarla yakalandılar: Ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk
Adana’da polisin durdurduğu otobüsteki yolculardan R.O. (19) ve S.H.’nin (21) el çantalarında 1 kilo 56 gram esrar bulundu. Gözaltına alınan şüphelilerin ifadelerinde, "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenildi.
Adana'da İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımına ve satışına yönelik çalışmaları kapsamında, Diyarbakır’dan İstanbul’a seyir halinde olan şehirler arası yolcu otobüsünü şüphe üzerine kent merkezinde durdurdu.
Ekiplerin otobüste narkotik köpekle yaptığı aramada, yolculardan R.O. ve S.H.’nin el çantasından 2 paket halinde toplamda 1 kilo 56 gram esrar çıktı. Güzellik uzmanı olduklarını söyleyen şüpheliler, gözaltına alındı.
Emniyetteki ifadelerinde suçlarını kabul eden ve "Uyuşturucu taşımanın bu kadar ciddi bir suç olduğunu bilmiyorduk" dedikleri öğrenilen R.O. ve S.H. adliyeye sevk edildi.
Daha önce suç kayıtları olmayan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
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