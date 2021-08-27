10 metrelik direğe çıkıp 250 kiloluk trafoyu çaldı

27 Ağustos 2021 Cuma, 11:41

Olay, Merkezefendi ilçesine bağlı Üzerlik Mahallesinde meydana geldi. Karayolu üzerindeki bir direkten elektrik trafosunun çalınması üzerine bölgede elektrik kesintisi yaşandı. İlk başta durumu normal bir kesinti zanneden vatandaşların, arıza bildirimi yapması üzerine gerçek ortaya çıktı. Elektrik trafosunun çalındığının belirlenmesi üzerine, jandarmanın dedektifleri Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ile Merkezefendi ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan kapsamlı çalışmalar sonucu şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.

DİREĞE TEK BAŞINA ÇIKAN ZANKININ 8 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Trafo hırsızlığını 31 yaşındaki iş sahibi olmayan bir kadının gerçekleştirdiğini belirleyen jandarma ekipleri, büyük şaşkınlık yaşadı. Olayı gerçekleştirdikleri tespit edilen ev hanımı Aysun S. (31) ile oto tamircileri Selahattin T. (28) ve Yılmaz Ç. (46) düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Jandarma ekiplerinin yaptığı araştırmada Aysın S’nin 10 metrelik direğe tek başına çıkıp trafoyu yerinden söktüğü ve 2 suç ortağının yardımıyla aşağıya indirip alıp götürdüğü bildirildi.

Sorgulanmak üzere karakola sevk edilen Aysun S’nin 8, oto tamircileri Selahattin T’nin 10 ve Yılmaz Ç’nin ise 6 suç kaydının olduğu tespit edildi. İfade işlemleri tamamlanan şüpheliler adli makamlara sevk edildi. Şüpheliler, sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.