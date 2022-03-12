10 yıl önce sattığı otomobilinden icralık oldu

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Bilecik'in Söğüt ilçesinde yaşayan Ahmet Ergün'e, 2012 yılında noter aracılıyla sattığı otomobil, 2016 yılında kazaya karışınca 65 bin liralık icra tebligatı geldi.

cumhuriyet.com.tr
12 Mart 2022 Cumartesi, 12:37

Bilecik'in Söğüt ilçesine bağlı Hayriye köyünde yaşayan Ahmet Ergün, 2012 yılının Ocak ayında  otomobilini Bursa'da noter aracılığıyla sattı. Otomobil, 2016 yılında Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde bir kazaya karıştı.

Kazanın ardından 6 yıl sonra Ahmet Ergün'e kaza masrafları olan 65 bin liralık icra tebligatı geldi. Gelen tebligat sonrası Ergün, satış işlemini gerçekleştirdiği noter belgelerini icra dairesine sunduğunu ancak bir sonuç alamadığını söyledi.


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