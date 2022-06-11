100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in programı iptal edildi
Erciyes Üniversitesi'nde 100 bine yakın gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylediği görüntülerin ardından Kayseri Üniversitesi, DJ Ersin Show'u sahneye çıkarmadı.
100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in, Kayseri Üniversitesi'ndeki programı iptal edildi
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