100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in programı iptal edildi

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Erciyes Üniversitesi'nde 100 bine yakın gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylediği görüntülerin ardından Kayseri Üniversitesi, DJ Ersin Show'u sahneye çıkarmadı.

cumhuriyet.com.tr
11 Haziran 2022 Cumartesi, 11:11

100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in, Kayseri Üniversitesi'ndeki programı iptal edildi

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