100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in programı iptal edildi

11 Haziran 2022 Cumartesi, 10:46

100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in, Kayseri Üniversitesi'ndeki programı iptal edildi

Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliklerindeki görüntüler gündeme damga vurmuştu. 100 bine yakın genç, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemişti.

DJ Ersin Show'un sahne aldığı şenlikte gençler yeri göğü "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa" diye inletmişti.

Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından paylaşılan ve milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.

Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet şenliğinde, önceden duyurusu yapılmasına DJ Ersin Show, sahneye çıkarılmadı.

Gazeteci Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylemesi sonrası olanları merak ediyor musunuz? Birileri küplere binmiş! Ankara'dan gelen telefonla, Kayseri Üniversitesi'nin dünkü etkinliğinde İzmir Marşı söyleyecek kişi sahneye çıkarılmadı" diye yazdı.

Çolak, "Dj Ersin Show adıyla programa katılacak kişinin sahnesi iptal edildi. Hem de önceden duyurulmasına rağmen! Çünkü Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İzmir marşını öğrencilere çalıp, söyleten kişi kendisiydi. Gençlerin milli duygularından, Atatürk sevgisinden bile rahatsızlar" ifadelerini kullandı.