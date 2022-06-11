100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in programı iptal edildi
Erciyes Üniversitesi'nde 100 bine yakın gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylediği görüntülerin ardından Kayseri Üniversitesi, DJ Ersin Show'u sahneye çıkarmadı.
100 bin öğrenciyle İzmir Marşı söyleyen Dj Ersin'in, Kayseri Üniversitesi'ndeki programı iptal edildi
Erciyes Üniversitesi'nin bahar şenliklerindeki görüntüler gündeme damga vurmuştu. 100 bine yakın genç, hep bir ağızdan İzmir Marşı'nı söylemişti.
DJ Ersin Show'un sahne aldığı şenlikte gençler yeri göğü "Yaşa Mustafa Kemal Paşa yaşa adın yazılacak mücevher taşa" diye inletmişti.
Sosyal medyada yüz binlerce kişi tarafından paylaşılan ve milyonlarca kez izlenen görüntülerin ardından yeni bir gelişme yaşandı.
Kayseri Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi'nin mezuniyet şenliğinde, önceden duyurusu yapılmasına DJ Ersin Show, sahneye çıkarılmadı.
Gazeteci Batuhan Çolak, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylemesi sonrası olanları merak ediyor musunuz? Birileri küplere binmiş! Ankara'dan gelen telefonla, Kayseri Üniversitesi'nin dünkü etkinliğinde İzmir Marşı söyleyecek kişi sahneye çıkarılmadı" diye yazdı.
Çolak, "Dj Ersin Show adıyla programa katılacak kişinin sahnesi iptal edildi. Hem de önceden duyurulmasına rağmen! Çünkü Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde İzmir marşını öğrencilere çalıp, söyleten kişi kendisiydi. Gençlerin milli duygularından, Atatürk sevgisinden bile rahatsızlar" ifadelerini kullandı.
Erciyes Üniversitesi'nde yaklaşık 100 bin gencin hep bir ağızdan İzmir Marşı söylemesi sonrası olanları merak ediyor musunuz? Birileri küplere binmiş!— Batuhan Çolak (@batuhancolak33) June 10, 2022
Ankara'dan gelen telefonla, Kayseri Üniversitesi'nin dünkü etkinliğinde İzmir Marşı söyleyecek kişi sahneye çıkarılmadı. pic.twitter.com/GQPjhe9Sge
Video Haberler
- AKP'li başkanı istifaya çağırdı
- İndirimli şeker alabilmek için birbirlerini ezdiler
- Eczacıbaşı’ndan kayıp helikoptere ilişkin açıklama
- Akıl almaz görüntüler: 'Şok geçirsin' diye saldırdılar
- Günlük kiralık dairede yangın: Alevler çatıyı sardı!
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- 'Her şeyimizi sattınız, siz de bunlara göz yumdunuz!'
- Şerdil Dara Odabaşı'dan 'haciz' açıklaması
- 'Tıynetine ve meşrebine veriyoruz'
- Akaryakıt zammını kontak kapatarak protesto ettiler
En Çok Okunan Haberler
-
- Akşener'den adaylık açıklaması
- Cumhur'da dikkat çeken düşüş
- Davutoğlu'nun pazar ziyaretinde gerginlik
- Gerici Akit, Defne Samyeli'yi hedef aldı
- Benzin ve otogaza bu gece bir zam daha geliyor
- Türkiye’nin isim değişikliğini masada
- AKP'li Yiğit Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanlığı'na atandı
- Kulislerde neler konuşuluyor?
- 'Masanın arkasında anlat, biz din adamıyız'
- 'Şahenk, Sabancı, Zorlu, Özdemir sanık!'