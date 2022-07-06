133 bin lira hastane parasını takside unuttu
Kanser tedavisi için Türkiye'ye gelen çift, bindikleri taksinin içinde 133 bin lira olan çantalarını unuttu. Polisin kamera görüntülerinden tespit ettiği taksici, çantayı sahibine teslim etti.
Hollanda'dan kanser tedavisi için Türkiye'de gelen Süleyman İskender ile eşi Nigar İskender, Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Onkoloji Servisine gitti.
Çift hastanedeki işlemlerinin ardından taksiye bindi. Gürsel Mahallesi'nde taksiden inen çift, içinde 7 bin euro ve 10 bin lira olan çantalarını takside unuttuğunu fark etti. İskender çifti, Çağlayan Polis Merkezi'ne başvurdu.
Polis, güvenlik kamera görüntülerinden taksinin plakasını tespit ederek şoföre ulaştı. Bunun üzerine taksi şoförü de Çağlayan Polis Merkezi'ne gelerek içinde para ve hastane evrakları olan çantayı sahiplerine teslim etti.
Video Haberler
- O anlar kameraya işte böyle yansıdı
- 133 bin lira hastane parasını takside unuttu
- 'Banyo röntgencisi' için istenen ceza belli oldu
- 'Merkez Bankası çatır çatır para basıyor!'
- Trabzonsporlu yıldıza arka plan değişikliği!
- Gerçek babasının kim olduğunu 56 yaşında öğrendi
- Sıcaktan bunalan çocuklar fıskiyelerde serinledi
- Songül Karlı davasında karar
- Çalıntı malzemeler 'hurdacıdan' çıktı
- Van’da konteyner yangını
En Çok Okunan Haberler
-
- Peker yazdı, Özkök Cumhuriyet'e konuştu
- 'O video da bu planın parçasıymış...'
- İstanbul'da katliam
- Ankapark davası sonuçlandı
- Kuran kursunda işkence davasında gerginlik
- İşte '5'li çete'nin gönderdiği mesaj
- Dinamit yüklü TIR yola devrildi!
- 'Berat Albayrak'ın eli kulağında'
- Yangından beter emir!
- İYİ Parti'ye sürpriz transfer