15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'

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Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun sözleri medyada gündeme oturdu. Çocuk röportajda, "biz değiştireceğiz, vazgeçmeyin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 12:38

15 yaşındaki lise öğrencisi Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında ülkeden beyin göçüyle gidenlere seslendi. 

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