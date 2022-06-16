15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'
Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun sözleri medyada gündeme oturdu. Çocuk röportajda, "biz değiştireceğiz, vazgeçmeyin" dedi.
15 yaşındaki lise öğrencisi Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında ülkeden beyin göçüyle gidenlere seslendi.
Video Haberler
- Tehlike saçan sürücü böyle görüntülendi
- 15 yaşındaki gencin isyanı: Bu ülkeyi biz değiştireceğiz
- O anlar saniye saniye kamerada
- Tekirdağ'da seyir halindeki otomobil yandı
- Alkol alıp evde ateş etti
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- AKP Genel Merkezi’ndeki ahlaksız teklif