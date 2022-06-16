15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'

Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun sözleri medyada gündeme oturdu. Çocuk röportajda, "biz değiştireceğiz, vazgeçmeyin" dedi.

cumhuriyet.com.tr
16 Haziran 2022 Perşembe, 11:30
15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'
Abone Ol google-news

15 yaşındaki lise öğrencisi Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında ülkeden beyin göçüyle gidenlere seslendi. 

'Ben bunları neden düşünüyorum?' diyerek isyan eden küçük çocuk, “Ben 15 yaşında lise öğrencisiyim kendi harçlığı kendim çıkarmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya!

- Bu ülkeyi biz değiştireceğiz, bu ülkeyi terk etmeyin, biz Türklükten gurur duyup, Türkiye’de yaşamaktan nefret eden gençler olduk. Ya biri olmadı öbürünü seçeriz öbürü olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz, vazgeçmeyin" diye sesledi. 


sokak röportajı beyin göçü Kendine Muhabir youtube
Cumhuriyet TV Youtube Abone Ol

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler