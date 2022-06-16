15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'

16 Haziran 2022 Perşembe, 11:30

15 yaşındaki lise öğrencisi Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında ülkeden beyin göçüyle gidenlere seslendi.

'Ben bunları neden düşünüyorum?' diyerek isyan eden küçük çocuk, “Ben 15 yaşında lise öğrencisiyim kendi harçlığı kendim çıkarmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya!

- Bu ülkeyi biz değiştireceğiz, bu ülkeyi terk etmeyin, biz Türklükten gurur duyup, Türkiye’de yaşamaktan nefret eden gençler olduk. Ya biri olmadı öbürünü seçeriz öbürü olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz, vazgeçmeyin" diye sesledi.