15 yaşındaki çocuğun 'gitmeyin' isyanı: 'Bu ülkeyi biz değiştireceğiz'
Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında konuşan 15 yaşındaki çocuğun sözleri medyada gündeme oturdu. Çocuk röportajda, "biz değiştireceğiz, vazgeçmeyin" dedi.
15 yaşındaki lise öğrencisi Kendine Muhabir isimli Youtube kanalının sokak röportajında ülkeden beyin göçüyle gidenlere seslendi.
'Ben bunları neden düşünüyorum?' diyerek isyan eden küçük çocuk, “Ben 15 yaşında lise öğrencisiyim kendi harçlığı kendim çıkarmak için şu caddede en az 15 kere gezdim ya!
- Bu ülkeyi biz değiştireceğiz, bu ülkeyi terk etmeyin, biz Türklükten gurur duyup, Türkiye’de yaşamaktan nefret eden gençler olduk. Ya biri olmadı öbürünü seçeriz öbürü olmadı öbürünü seçeriz ama değiştireceğiz, vazgeçmeyin" diye sesledi.
Video Haberler
- Yaya geçidinde otomobil çarpan Damla Nur öldü
- Adana'da hareketli dakikalar
- Geceyi aydınlatan dolunay görsel şölen sundu
- Sokakta tartıştığı kuzenini tüfekle öldürdü
- Küçükçekmece'de sürücülerin yol verme kavgası
- Yıkama görevlisi otobüsün direksiyonuna geçti
- İzmir’de paniğe yol açan yıkım
- İzmir'de polise silahlı saldırı
- İstanbul'da iş bırakan sağlıkçılar Çapa'da buluştu
- Akşener, Davutoğlu'nu ziyaret etti
En Çok Okunan Haberler
-
- Motorine büyük zam!
- Türkiye'den yeni Navtex duyurusu
- AKP Genel Merkezi'nde 'ahlaksız teklif'
- Asgari ücrete zam açıklaması
- İstanbul için üç isim öne çıktı
- Fed faiz kararını açıkladı
- 'A Haber’i izlemek için sabırsızlanıyoruz'
- Cengiz İnşaat'ta çalışan kamyoncular kontak kapattı
- Dikkat çeken çıkış: 'İptal edilir'
- Şampiyonlar Ligi'ndeki rakip belli oldu!