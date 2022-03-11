18 kişinin öldüğü çöken Kur'an kursu davası, 14 yıldır sonuç bekliyor

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Konya'da 2008 yılında, ruhsatsız 3 katlı kız Kur'an kursu binasında gaz sıkışmasından kaynaklanan patlamada 18 kişinin ölümüyle ilgili görülen 11 sanığın yargılandığı davada, şu ana kadar herhangi bir gelişme yaşanmadığını belirten Konya Çocuk Hakları Koruma Derneği Başkanı Hakkı Ünalmış, "9 yıl yerel mahkemelerde, 5 yıldır da Yargıtay'da devam eden dava geride kalanları derinden yaralıyor" dedi.

cumhuriyet.com.tr
11 Mart 2022 Cuma, 12:41

Olay, 1 Ağustos 2008 tarihinde Taşkent ilçesinde, o dönem belde statüsünde olan Balcılar Mahallesi'nde meydana geldi. Balcılar Kasabası Okul ve Kurs Talebelerine Yardım Derneği’ne ait Özel Boğaziçi Öğrenci Yurdu’nda sabah namazı için kalkan 1 öğrencinin elektrik düğmesine basmasıyla patlama meydana geldi. LPG tankından sızan gazın neden olduğu patlamanın şiddetiyle 3 katlı yurt binası yıkıldı. Olayda, 1 eğitmen ve 17 yatılı öğrenci öldü, 29 öğrenci de yaralandı.

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