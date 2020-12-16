180 derecelik dönüş! İYİ Parti'den AKP'ye geçen Tuba Vural Çokal'ın "nereden nereye?" dedirtecek konuşması

16 Aralık 2020 Çarşamba, 13:10

İYİ Parti’den 24 Haziran 2018’de Antalya milletvekili seçilen Tuba Vural Çokal, bu yılın Mart ayında AKP’ye geçişinin ardından ilk kez meclis kürsüsünde konuşma yaptı.

Meclis kürsüsünde Ocak 2019’da yaptığı konuşmasında AKP iktidarını kabile devletine geçmekle suçlayan, yine 2019 yılının Aralık ayındaki bütçe görüşmelerinde hükümete yakın olanlar dışındakilerin iş bulamadığı eleştirisinde bulunan Çokal’ın görüşlerinin bu yıl ki konuşmasında taban tabana değiştiği görüldü.

Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın 2021 yılı bütçesi hakkında konuşan Çokal’ın AKP’li Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a yaptığı övgüler dikkatten kaçmadı.