20 lira için simit satıyorum... "Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum"
Bimeks işçisi arkadaşlarının gözaltına alınmasına isyan etti: "48 yaşındayım kimse işe almıyor. Bimeks'e gençliğimi verdim. Hiç oturmadan çalıştım, artık dizlerim tutmuyor. 20 lira kazanmak için fabrika önünde simit satıyorum. Polisleri karşımda değil arkamda görmek istiyorum."
Birikmiş maaşlarını ve tazminatlarını alamadan işten çıkarılan BİMEKS işçileri, şirketin sahiplerinden Vedat Akgiray'ın Boğaziçi Üniversitesi'nde ders vermesi nedeniyle üniversite kapısında dün bir basın açıklaması düzenlemişti. Üniversite önünde çadır kurmak isteyen işçiler gözaltına alınmıştı.
Maaşlarını 2016 yılından itibaren alamayan bin 500 BİMEKS işçisi, açtıkları davaları da kazanmalarına rağmen kendilerine ödeme yapılmıyor.
Öte yandan, gözaltına alınan işçiler serbest bırakılırken, BİMEKS işçisi Dilek Aslan'ın haykırışı yürek yaktı.
Haklarını aradıkları için arkadaşlarıyla beraber sürekli gözaltına alınan Dilek Aslan, "48 yaşındayım kimse işe almıyor. Bimeks'e gençliğimi verdim. Hiç oturmadan çalıştım, artık dizlerim tutmuyor. 20 lira kazanmak için fabrika önünde simit satıyorum. Polisleri karşımda değil arkamda görmek istiyorum" diyerek isyan etti.
Polis ise işçilere, "İnsanları rahatsız ediyorsunuz" şeklinde karşılık verdi.
En Çok Okunan Haberler
- AKP'li 'Yeliz' Türkan Şoray'ı hedef aldı!
- Metiner'den 'makam' ve 'ünvan' itirafı
- Enkazdan sağ kurtulan avukat skandalı anlattı
- Depremde anne ve babasını kaybeden Arif: Bir ben kaldım
- Tunç Soyer, kolon kesilmesi iddiasını doğruladı
- 50 yaş üstü ve 25 yaş altı yurttaşlara kötü haber
- Enkazdaki çantadan Türkiye gerçeği çıktı
- Enkaz altında bu videoyu çekmiş
- 18 milletvekiline fezleke
- Burger King'den McDonald's için destek çağrısı
Video Haberler
- Polisi karşımda değil arkamda görmek istiyorum
- Deprem anının dehşete düşüren yeni görüntüsü
- Yaşamlarını yitiren ikizlerin röportajı ortaya çıktı
- Enkaz altından kurtarılan İnci Okan'dan ilk mesaj
- Depremzedelere getirilen erzakı sattı
- Karantina öncesi tuvalet kağıdına akın ettiler
- Son seçim anketinde AKP'nin oy oranında büyük düşüş!
- Damat, yol kenarında gelini dövdü
- Metrobüs yayaya çarptı
- Erdoğan'ın 'seçim' konuşması sosyal medyada tepki çekti