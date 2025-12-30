2025'in siyasi raporu ve CHP'nin 2026 planları

2025 Türkiye için oldukça hareketli geçen bir yıl oldu. 31 Mart 2024'te büyük bir başarı elde eden ve birinci parti sırasına yükselen CHP'ye yönelik operasyonlar, Cumhurbaşkanı adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, Terörsüz Türkiye süreci ve bir türlü tutturulamayan enflasyon hedefleri... Türkiye 2025'i böyle geride bırakıyor.

Cumhuriyet TV'nin konuğu olan Siyaset Bilimci ve CHP'nin Parti Meclisi Üyesi Prof. Dr. Barış Övgün 2025'in zor olduğunu ancak 2026'nın daha zor olacağını belirtti. "Siyasete yargı şekil verdi. Biz 2025'te en çok yargıyı konuştuk, mahkemeleri konuştuk ve özellikle de Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun ablukaya alınmasını konuştuk. Ahmak davasından İBB soruşturmasına, İBB soruşturmasından casusluk iddialarına ve diploma iptaline. İmamoğlu'na yöneltilecek ne suç varsa bir pakete toplandı ve Ekrem İmamoğlu'nun önüne koyuldu. Ondan önce de kayyumları konuşuyorduk. 2025 eşittir yargı yılıdır".

YENİ YIL NASIL GEÇECEK?

2025'in fragman olduğunu ve asıl oyuncularla oynanacak filmin 2026'da başlayacağını belirten Övgün, 9 Mart'ta başlayacak İBB dosyası yargılamalarına dikkat çekti. "Bu sürecin 2026'da ne kadar zayıflamış olacağını göreceğiz" diyen Övgün'e göre yargılamaların aynı yıl bitmesi beklenmiyor. Her çöküşün bir yerde yükselişi ortaya çıkarttığını vurgulayan Övgün, yeni yılda insanların umudunun yükseleceğini düşündüğünü söyledi.

CHP'NİN 2026 PLANLARI

CHP 2025'te çok zor bir süreç yaşadı. Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması, belediyelere kayyumlar ve kapatma davaları... CHP'de PM Üyeliği görevini yürüten Prof. Dr. Barış Övgün, yeni yıl planlarından bahsetti:

"İktidar sandığı bir türlü getiremiyor, getirebileceği koşulları yaratamıyor. Biz CHP olarak daha sert bir şekilde söylemlerimizle bunu sokakta anlatacağız. Cumhurbaşkanlığı Adaylık Ofisi'nin temel görevi bu olacak. Biz çalışmalara başladık, şimdi de hükümet programını hazırlıyoruz. Çok zaman geçirmeden topluma duyuracağız. Biz erken seçim isteyen bir parti olarak en hızlı şekilde bunu insanlara ulaştıracağız. Bize vatandaş 'Sizin Suriye politikanız ne?', 'Ekonomi programınız ne?' diye soruyor. Ve haklı olarak finansmanı nasıl sağlayacağımızı merak ediyor. Bunların daha sadeleştirilmiş halini sokakta mahalle mahalle gezerek anlatacağız. İnsanlar artık şunu diyecek, evet CHP bana bir vaatte bulunuyor ama bunu nasıl yapacağını da anlatıyor".

'YÖK'Ü KAPATACAĞIZ'

İktidara geldikleri andan itibaren yüz günde atılacak bazı adımları sayan Övgün, YÖK'ün kapatılacağını ve üniversitelere özerklik kazandırılacağını anlattı. "YÖK'ü kapatacağız. Her siyasi bunu seçim beyannamesine koymuştur ancak kendi işine geldiği için devam ettirmiştir. Onun yerine kuracağımız bir koordinasyon kurulu olacak ama bu YÖK gibi üniversiteleri kontrol eden bir yapı olmayacak. Bunun temel amacı üniversiteler arasında eşgüdümü sağlayacak. Bu fazlalık kamu kurumlarından elde edilecek kârı da emeklilerimize vereceğiz".

'HER EVE GİRİLECEK'

Hem genel merkezin hem de kadroların hazır olduğunu önemle vurgulayan Övgün, "Biz zaten sahaya inmeye başladık. 1 Ocak'tan itibaren bu daha da yoğunlaşacak. Hem gençlik örgütlerimiz, hem de diğer örgütlerimiz zaten oldukça hevesliler. Çalmadık kapı bırakılmayacak, her zil çalınacak. Hatta lütfen zili çalmayanlar bize ulaşsınlar, benim zilim çalınmadı desinler. Biz hazırız, adayımız da belli. Gelecek olan yönetimde hangi kurumu nasıl kuracağız, kimler görev alacak bunlar da kısmen belli. Biz topluma şunu söylüyoruz, biz liyakati esas alıyoruz. Mülakatı da kaldıracağız. Bölüme göre hangi öğrenci KPSS'den kaç puan aldıysa öyle atanacak. Mülakatın zorunlu olduğu yerlerde kameralar olacak. Aday hakkının yendiğini düşündüğü zaman bize başvuracak ve bütün mülakat süreci oradan izlenecek.