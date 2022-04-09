24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı
Mersin'de 2011 yılında silahlı gasp suçundan yargılanan ve 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.(59) Kadıköy'de yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de saklandığını tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelinin kaldığı adres belirlendi.
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