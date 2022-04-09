24 yıl hapis cezasıyla aranıyordu: Kadıköy'de yakalandı

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Mersin'de 2011 yılında silahlı gasp suçundan yargılanan ve 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.(59) Kadıköy'de yakalandı.

cumhuriyet.com.tr
09 Nisan 2022 Cumartesi, 10:55

Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, hakkında 24 yıl hapis cezası kesinleşen Cabbar E.'nin Kadıköy'de saklandığını tespit etti. Yapılan takibin ardından şüphelinin kaldığı adres belirlendi.

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