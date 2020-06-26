25 yıl sonra ilk yayınlandı! Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları
Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ'ın başrolde olduğu 1990'lı yıllara damgasını vuran Bir Demet Tiyatro'nun çekim hataları, resmi YouTube hesabından 25 yıl sonra ilk kez yayınlandı...
Başrollerinde Yılmaz Erdoğan ve Demet Akbağ’ın olduğu, Altan Erkekli, Gürdal Tosun, Erdal Tosun, Neslihan Yeldan, Olgun Şimşek, Binnur Kaya, Salih Kalyon, Engin Günaydın, Şebnem Sönmez gibi önemli isimlerin yer aldığı Türkiye’nin ilk seyircili sitcom’u olan Bir Demet Tiyatro’nun çekim hataları, 25 yıl sonra ilk kez seyirci ile paylaşıldı.
Tekrar bölümleriyle nostalji rüzgarı yaşatan Bir Demet Tiyatro, yıllar sonra yeniden yayınlanan bölümleriyle seyircisine keyif dolu anlar yaşatırken, kamera arkasında yaşananlar da, Bir Demet Tiyatro resmi YouTube hesabından yayınlandı.
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