3 aracın birbirine girdiği kazada minibüs paramparça oldu: 5 yaralı

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Tekirdağ’da 3 araçlı zincirleme trafik kazasında minibüs hurda yığınına döndü. Kazada 1’i ağır 5 kişi yaralandı.

İHA
24 Mayıs 2022 Salı, 10:19

Kaza, Tekirdağ - İstanbul yolu üzeri Marmara Ereğlisi’ne bağlı Yeniçiftlik Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanpaşa istikametine seyreden aynı yöndeki 3 araç birbirine girdi.

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