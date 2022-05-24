3 arkadaşın bulunduğu evde şüpheli olay: 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

24 Mayıs 2022 Salı, 14:49

Olay, Kartal’da Esentepe Mahallesinde bulunan 5 katlı binanın 3. katındaki bir evde sabah erken saatlerde gerçekleşti. İddiaya göre, Cemre Bilmez, dün akşam yanında bulunan 2 arkadaşı ile birlikte eve geldi.

Apartman sakinlerinin iddiasına göre, evden ara ara bağrışma sesleri ve gürültüler duyuldu. Sabah karşı yaşanan olayda, Cemre Bilmez, evde bulunan ve kime ait olduğu henüz öğrenilemeyen bir silahtan çıkan kurşunun kafasına isabet etmesiyle olay yerinde hayatını kaybetti. Olayın yaşandığı anda evde bulunan arkadaşı genç kadın da yine vücuduna kurşun isabet etmesiyle yaralandı.

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