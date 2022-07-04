3 kişinin yaralandığı tüfekli saldırıdan denize atlayarak kurtuldular

04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:02

Bursa'daki olay, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisinde meydana geldi.

İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü., Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

