3 kişinin yaralandığı tüfekli saldırıdan denize atlayarak kurtuldular

Abone Ol google-news

Bursa'nın Mudanya ilçesinde 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan 1'i kadın 5 kişiye pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda Kutluay B.Ü. (24), Oğuzhan G. (22), Ömürcan Ü. (22) yaralandı, Sertaç Y.B. (23) ve Zeynep S.U. (17) ise son anda denize atlayarak kurtuldu.

İHA
04 Temmuz 2022 Pazartesi, 14:02

Bursa'daki olay, 28 Haziran'da saat 23.00 sıralarında Güzelyalı Burgaz Mahallesi Beyaz Kayalar mevkisinde meydana geldi.

İddiya göre, kimliği belirsiz 2 kişi, deniz kenarındaki kayalıklarda oturan Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü., Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U.'ya pompalı tüfekle ateş açtı. Kutluay B.Ü., Oğuzhan G., Ömürcan Ü. yaralanırken, Sertaç Y.B. ve Zeynep S.U. son anda denize atlayarak kurtuldu. 2 şüpheli, olay yerinden kaçtı.

Bursa saldırı deniz

Video Haberler

En Çok Okunan Haberler