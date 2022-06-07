3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü

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Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, çöp konteynerinin kayması neticesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup, duvarla konteynerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.

İHA
07 Haziran 2022 Salı, 10:08

Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta, 6 Haziran Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup, konteynerin yerinden kayması neticesinde merdivenle konteynerin arasında sıkıştı.

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