3 yaşındaki Yakup'u çöp konteyneri öldürdü
Kocaeli’nin İzmit ilçesinde, çöp konteynerinin kayması neticesinde evinin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup, duvarla konteynerin arasında sıkışarak hayatını kaybetti. Küçük çocuğun yakınları sinir krizi geçirdi.
Kocaeli’nin İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Yüksel Sokak'ta, 6 Haziran Pazartesi günü saat 19.00 sıralarında kan donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, evin önünde oynayan 3 yaşındaki Yakup, konteynerin yerinden kayması neticesinde merdivenle konteynerin arasında sıkıştı.
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