4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi!
Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen bir kişi, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi.
İlgili Haberler
- 4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi!
Video Haberler
- Şiddetli rüzgar etkili oldu, apartmanın 2 balkonu çöktü
- Evine giren kişiyi öldürmüştü: İdrarını yaparken gördüm
- Uyarılar art arda geldi: İstanbul'da trafik kilit
- Sarıcaali köyü muhtarı bir can kurtardı
- Kızlar Sarayı'ndaki yangının nedeni araştırılıyor
- Düzce'de kazılan yerlerden 15 köpek ölüsü çıktı
- Torosları şakayıklarla şenlendi
- Hatay'da tarihi eser operasyonu: 1 gözaltı
- Mobilya atölyesinde yangın: Yurttaşlar sokağa döküldü
- Spiker Özlem Sarıkaya Yurt, son yolculuğuna uğurlandı
En Çok Okunan Haberler
-
- NTV spikeri Özlem Sarıkaya Yurt, hayatını kaybetti
- DSÖ'den endişelendiren 'mutasyon' açıklaması
- Sedat Peker sessizliğini bozdu
- Erdoğan'ın evine 'mesih baskını' iddiası
- Ongun görevden mi alındı?
- AVM'de yemek yediler, evladını kaybetti
- İmamoğlu'ndan suç duyurusu
- İktidarda Özkan rahatsızlığı
- ABD-Meksika sınırında 'narko-tünel' bulundu
- İmamoğlu'ndan Murat Ongun açıklaması