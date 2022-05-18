4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi!

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Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen bir kişi, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

iha
18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:56

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi.

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