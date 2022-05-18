4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi!

18 Mayıs 2022 Çarşamba, 09:56

Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi.

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