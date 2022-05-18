4 bin TL alacağı için bilardo salonunu ateşe verdi!
Esenyurt’ta 4 bin TL parasını tahsil edemeyen bir kişi, alacaklısının bilardo salonunu içeride müşterilerin olduğu sırada benzin dökerek yaktı. İçerdekiler kendilerini can havliyle dışarı atarken, korku dolu anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, geçtiğimiz hafta sonu Esenyurt’ta bir site içerisinde bulunan bilardo salonunda meydana geldi. İddiaya göre, Mahmut Çetin arkadaşına 4 bin TL borç verdi. Ardından ikili arasında anlaşmazlık çıktı. Borçlu, Mahmut Çetin’e 4 bin TL ödemeyeceğini söyledi.
BENZİN BİDONUNU BOŞALTTI
Bu duruma kızan Çetin, eline benzin bidonunu alarak alacaklı olduğu kişiye ait bilardo salonuna gitti. Müşterilerin bilardo oynadığı sırada koltukların yanına giden Çetin, elindeki benzin bidonunu boşaltarak dükkanı ateş verdi.
Yangının çıktığı gören yurttaşlar sağ sola kaçmaya başladı. Bu sırada Çetin de elindeki boş bidonu bırakarak iş yerinden uzaklaştı.
DEHŞET ANLARI KAMERADA
Bilardo salonu boşaltılarak itfaiye ekiplerine haber verildi. Yangın kısa sürede kontrol altına alınarak soğutma çalışmalarına başlandı. Olayı gerçekleştiren Mahmut Çetin polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. İş sahibi Çetin’den şikayet olurken yaşanan korku dolu anlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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