4 gün arayla ikinci kez zehirlediler: Ben buna artık 'seri katil' diyorum
Ankara'da otomobilden atılan eti yiyerek zehirlenen ve veteriner kliniğindeki tedaviyle kurtulan Arzu Mermerci'nin (49) beslediği sokak köpeği 'Dayı', 4 gün sonra aynı yerde yine araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi. Klinikte tedaviye alınan köpeğin kurtulma şansının az olduğu belirtildi. Hayvanseverler duruma tepki gösterdi.
Çankaya ilçesi Yaşamkent'te Arzu Mermerci'nin evinin karşısındaki boş arsada beslediği sokak köpeklerinden 3'ü, 1 ay arayla araçtan atıldığı iddia edilen zehirli etlerden yemeleri sonucu öldü. Geçen hafta 1 köpeğin öldüğü olayda etlerden yiyen köpeklerden 2'si ise zehirlenmelerine rağmen veteriner kliniğinde tedavi edilerek kurtuldu.
Sağlığına kavuşan 'Dayı' adlı köpek, dün akşam saatlerinde yine aynı yerde araçtan atılan eti yemesi sonucu zehirlendi.
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