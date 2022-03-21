4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında ceset bulundu
Antalya'da 4 gündür park halinde olan otomobilin bagajında Nurettin Demir (42) isimli kişinin cansız bedeni bulundu.
Olay, Kepez ilçesi Aktoprak Mahallesi Yavuz Sultan Selim Caddesi 1261 sokağa yakın orman yakınında meydana geldi. Yolda yaklaşık 4 gündür park halinde duran yanına gelen bir kişi, aracın kontağının üzerinde olduğunu içinde kimsenin olmadığını görünce de bagajı açtı. Bagajı açtığında ise başında kurumuş kan izleri bulunan bir erkeği hareketsiz halde buldu. Durumun bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri, bagajdaki kişinin hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine gelen polis ekipleri, ölen kişinin Nurettin Demir olduğunu tespit etti.
Cinayet Büro Amirliği, Olay Yeri İnceleme ekipleri ve savcılığın çalışması sonrası Nurettin Demir'in vücudunda darp izleri olduğu belirlendi. Demir'in cenazesi, ölüm nedeninin belirlenmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
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