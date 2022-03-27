4 yaşındaki çocukla heyelandan saniyelerle kurtuldu "Öleceğimizi düşündük" dedi

27 Mart 2022 Pazar, 11:32

İlçeye bağlı Güzelyalıköy Mahallesi'nde dün sabah saatlerinde kar yağışının etkisiyle yumuşayan toprak kayması sonucu heyelan meydana geldi. Heyelanda, 3 bina ve 1 ahır yıkıldı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye jandarma, AFAD, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Heyelan anında yıkılan evlerden birinde yanan soba nedeniyle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince kontrol altına alındı. AFAD ekipleri de çevrede inceleme çalışması başlattı. Heyelan nedeniyle 3 yapının risk oluşturduğunu belirleyen yetkililer, evlerde yaşayan yurttaşları tahliye etti. Heyelanda 3 büyükbaş hayvan ve 1 köpek de öldü.

Heyelanda evi yıkılan Sezgin Sönmez, duvarlarda oluşan çatlama seslerini duyması üzerine, evde bulunan komşusunun oğlu Yusuf Keskin'i alıp, dışarı çıktı. Sönmez, koşarak dışarıya çıktığı ve saniyeler içinde tek katlı evinin yıkıldığı anları, cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Görüntüde, koşarken görüntü çeken Sönmez'in "Korkma, oğlum korkma, Allah" dediğinin duyulduğu ve evin saniyeler içinde yıkılıp, çevreyi toz bulutunun kapladığı görülüyor.