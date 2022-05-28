40 santimetrelik fıtıkla yaşıyordu; yeni cihazla iyileşti
2018 yılında talihsiz bir kaza geçiren 22 yaşındaki Rüçhan Kaya, kaza sonrası karın bölgesini etkileyen bir dizi ameliyat geçirdi. Ameliyatlar sonrasında 2019’dan beri genişliği 20 santimetre, uzunluğu da 40 santimetre civarında olan ve karnın tüm bölgesini ilgilendiren dev bir fıtık ile yaşamaya çalışan Rüçhan, Türkiye’de ikinci kez kullanılan yeni bir cihaz sayesinde sağlığına kavuştu.
Adana’da ailesiyle yaşayan Rüçhan Kaya, 2018 yılında başına gelen bir kaza yüzünden karın bölgesini ilgilendiren çok sayıda ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlar sonucunda neredeyse karnının tamamını kaplayan fıtıkla yaşamak zorunda kalan Kaya, ilk başta ameliyat olmayı kabul etmese de hayatını fıtığa adamak istemeyerek, doktor araştırmalarına başladı. Bir tavsiye üzerine Emsey Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal ve Doç. Dr. İlker Murat Arer’e başvuran Kaya ailesi, oğulları Rüçhan Kaya’nın burada tedavi olmasına karar verdi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünün belirten Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, karın fıtığı tedavilerinde özel bir cihaz kullandıklarını ve Türkiye'de bu cihazı ikinci kez kullanan ekip olduklarının altını çizerek, Rüçhan’ın ameliyatında da bu cihazdan faydalandıklarını söyledi.
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