40 santimetrelik fıtıkla yaşıyordu; yeni cihazla iyileşti

28 Mayıs 2022 Cumartesi, 11:41

Adana’da ailesiyle yaşayan Rüçhan Kaya, 2018 yılında başına gelen bir kaza yüzünden karın bölgesini ilgilendiren çok sayıda ameliyat geçirdi. Bu ameliyatlar sonucunda neredeyse karnının tamamını kaplayan fıtıkla yaşamak zorunda kalan Kaya, ilk başta ameliyat olmayı kabul etmese de hayatını fıtığa adamak istemeyerek, doktor araştırmalarına başladı. Bir tavsiye üzerine Emsey Hastanesi'nden Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal ve Doç. Dr. İlker Murat Arer’e başvuran Kaya ailesi, oğulları Rüçhan Kaya’nın burada tedavi olmasına karar verdi. Ameliyatın yaklaşık 5 saat sürdüğünün belirten Prof. Dr. Tarık Zafer Nursal, karın fıtığı tedavilerinde özel bir cihaz kullandıklarını ve Türkiye'de bu cihazı ikinci kez kullanan ekip olduklarının altını çizerek, Rüçhan’ın ameliyatında da bu cihazdan faydalandıklarını söyledi.