6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı

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Kayseri'de, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.

DHA
01 Temmuz 2022 Cuma, 16:16

Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer'den acı haber geldi. Belinay, tedaviye alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

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Kayseri Belinay Çocuk

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