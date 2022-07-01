6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
Kayseri'de, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer'den acı haber geldi. Belinay, tedaviye alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
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