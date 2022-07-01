6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı

01 Temmuz 2022 Cuma, 12:00

Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer'den acı haber geldi. Belinay, tedaviye alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.

Olay, 30 Haziran Perşembe günü saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü.

KURTARILAMADI

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.