6. kattan düşen küçük Belinay, kurtarılamadı
Kayseri'de, apartmanın 6'ncı katındaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer (5), tedaviye alındığı hastanede hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bildirildi.
Kocasinan ilçesinde, 6'ncı kattaki cam balkondan zemine düşen Belinay Kılıçer'den acı haber geldi. Belinay, tedaviye alındığı hastanede yaşam savaşını kaybetti.
Olay, 30 Haziran Perşembe günü saat 16.00 sıralarında, Turgutreis Mahallesi Yapıcak Sokak'taki 12 katlı binanın 6'ncı katında meydana geldi. Cam balkonda oyun oynayan Belinay Kılıçer, iddiaya göre, dengesini kaybedince zemine düştü.
KURTARILAMADI
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahale sonrası Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldıran Belinay, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlattı.
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