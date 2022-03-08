6 yıldır taksicilik yapan İsmihan Topak: Kadınlarımız isterse her şeyi yapar
Isparta’da yaşayan 41 yaşındaki 3 çocuk annesi İsmihan Topak, eşi ve mahallesinin desteğiyle başladığı taksicilik mesleğini 6 yıldır sürdürüyor.
Isparta merkezde bulunan Çağlar taksi durağında 6 yıldır taksicilik yapan 3 çocuk annesi İsmihan Topak, araba kullanmayı çok sevdiği için başta eşinin ve mahallesinin desteğiyle bu işe başladığını ve halen daha severek yaptığını belirtirken "Kadınlarımız isterse her şeyi yapar" dedi.
KADINLARIMIZ İSTERSE HER ŞEYİ YAPAR
Araç kullanmayı çok sevdiğini ifade eden İsmihan Topak, müşterilerine en iyi hizmeti vermek için sabah akşam direksiyon sallıyor. Taksiciliğe başlarken eşi Bekir Topak’ın ise kendisine büyük destek olduğunu belirten İsmihan Topak, "3 çocuk annesiyim 6 yıldır eşimle beraber taksicilik yapıyorum. Daha öncesinde arabamız tekti sonra bir araç daha alınca eşim şoförlerle bazı sıkıntılar yaşadı. Ben de araba kullanmayı sevdiğim için neden olmasın dedim. 20 yıldır bu mahalledeyiz, eşimin ve mahallemizin de teşvikleriyle bu işe başladım. Kadın müşterilerim güven duyuyorlar. Kadınlarımız isterse her şeyi yaparlar diyorum" ifadelerini kullandı.
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