Türkiye rekortmeni milli paraşütçü Merve Arslan kadınlara 'uçun' diyor

08 Mart 2022 Salı, 13:56

Geçen yıl 15 Temmuz'ta Ankara Ayaş'taki Yamaç Paraşütü Pisti'nden havalanarak Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesine 272,5 kilometre uçup Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kıran Merve Gülşah Arslan, spora ilgisinin nasıl başladığını ve 'havadaki' tecrübelerini anlattı.

Asıl mesleği mimarlık olan Merve Gülşah Arslan, yamaç paraşütüne ilgisinin nasıl başladığına ilişkin, "Hafta içi mimarlık işi yapıyorum, hafta sonu da paraşüt eğitimi veriyorum. Aslında yamaç paraşütüyle hiç bir ilgim yoktu, neye benzediğini bilmiyordum. Üniversitedeyken bir arkadaşımın burada bir havacılık kulübü kurulmuş, katılıma davet ediyorlar' demesi üzerine bu dünyanın içine girdim. İlk uçuşumu yaptığım gibi de bir daha kopamadım. 2009 yılından beri aktif olarak uçuyorum" diye konuştu.

"AİLEMİ YAVAŞ YAVAŞ ALIŞTIRDIM"

Ailesinin bu spora bakış açısıyla ilgili de milli sporcu, "Hiç bir zaman risk almayacağımı, limitlerimi aşmayacağımı belirterek ailemi yavaş yavaş alıştırdım. Daha sonrasında yarışmalara gidip başarılı olduğumda onlara da kupa ve madalya götürdüğümde onlar da benim risk almadan bu sporu yaptığıma inandılar. Şu an onların da yüzü gülüyor, çok mutlular" dedi.

Havadayken neler hissettiğine dair milli paraşütçü, "Yeryüzünden uzaklaşınca, yeryüzündeki bütün dertlerimizden de uzaklaşıp kaçabileceğimiz bir yer. Yamaç paraşütünü bu kadar sevmeme sebep olan şey zaten, bir yerden kalkıp bilmediğiniz, daha önce planını yapmadığınız bambaşka bir yere inişinizi gerçekleştiriyor olmanız. Eğer yeterince hazırlanır ve odaklanırsanız da çok çok uzaklara uçabiliyor olmak" şeklinde konuştu.

"KADIN OLARAK BU SPORU YAPMANIN HİÇBİR ZORLUĞU YOK"

Merve Gülşah Arslan, bir kadın olarak yamaç paraşütünün zorluğuna yönelik ise, "Bir erkek yamaç paraşütçüsü olmaktan aslında hiç bir farkı yok. Kadın olarak da bu sporu yapmanın hiçbir zorluğu yok. Beni zorlayan tek şey; bilmediğim bir yerden evime tekrar nasıl döneceğim, korkusu. Eğer ki bir arkadaşımız bizi aşağıdan arabasıyla takip etmiyorsa genelde en yakın yola çıkıp, ya da en yakın köy meydanına gidip oradan otostop çekerek eve dönüyoruz" ifadelerini kullandı.

"HER ZAMAN HEDEFİMİZ REKOR KIRMAK"

Geçen yıl Ayaş'tan havalanıp Dinar'a 272,5 kilometre uçup, Türkiye kadınlar mesafe rekorunu kırmasıyla ilgili de milli sporcu, şöyle konuştu:

"Uçuşlara haziran ayında başlıyoruz ve her zaman hedefimiz rekor kırmak. Sadece güzel havaya dek gelmemiz ve doğru yerde olmamız lazım. O gün, Ayaş'tan çok güzel bir kalkış yapacağımız hissi doğdu ve uçuşumuzu gerçekleştirdik. Uçuşun başı oldukça zorluydu ama çok eğlenceliydi, en başta biraz hızlı yol aldık, biz de inanamadık. Sonrasında Emirdağ'ın sağından mı solundan mı geçmek için kritik bir karar verdik. Verdiğimiz kararla çok ciddi performansımız arttı. Dinar'a yaklaşırken uçuş ekibi uçtuğum kilometreyi söylediğinde daha önceki uçuş 239 kilometreyle Gülşah Hoş arkadaşıma aitti. Ne zamanki 240 kilometre uçuşa ulaştım ben zaten havada çığlıklar atmaya başladım, telsizden arkadaşlarıma seslendim, 'rekoru kırdım, inanamıyorum' diye."

"HEDEFİM REKRU ARTIRMAK"

Rekorunu yükseltmeye çalışacağını kaydeden milli paraşütçü, "Dünyada özellikle bu iş için Brezilya'nın bir eyaletine gidiyorlar, orada bu uçuşlar 600 kilometreye kadar çıkıyor. 11 saati bulan uçuşlar var. Hedefim her zaman kendi rekorumu daha da artırmak" dedi.

"En kısa zamanda, havaların güzelleştiği anda uçuşa başlıyoruz" diyen milli paraşütçü, havadaki ihtiyaçlarına yönelik de "Afyona 7 saat 19 dakika uçtum, sadece uçmaya odaklandığınız için havada ihtiyaçlarınız aklınıza fazla gelmiyor. Sadece minimal ölçüde dikkatimizin dağılmasını engellemeyecek kadar bir şeker, çok ufak yiyecekler alıyoruz, su hortumundan da ufak yudumlarla su içip devam ediyoruz" bilgisini verdi.

"BÜTÜN KADINLARA TAVSİYE EDERİM"

Ay-yıldızlı sporcu, ideal uçuş için hava sıcaklığının ve rüzgarın şiddetinin iyi olması gerektiğini belirterek, "Rüzgarın şiddeti bizim hızımızı belirlediği için önemli. Isınmada bizim irtifa kazanmamızı belirlediği için önemli. Bu ikisi birlikte olmadan uzun mesafeli uçuşlar yapamayız. Havada hız konusunda bir sınırlama yok, hız cezası yok. Ortalama 35-45 kilometre arası hızla gidiyoruz. Belli rüzgar limitlerinde kalkışımızı gerçekleştirebiliyoruz" ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütünü, adrenalin, huzur ve kaçış olarak tanımlayan Merve Gülşah Arslan, "Bütün kadınlara tavsiye ederim bu sporla ilgili akıllarında en ufak bir soru işareti olmasın, herkes yamaç paraşütü ile uçuş yapabilir. Bu oldukça öğrenmesi kolay bir uçuş aracıdır, mutlaka denesinler" diye konuştu.

"KUŞLAR DA BİZİ MERAK EDİYORLAR..."

Bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayan milli paraşütçü, son uçuşunda leyleklerle havada unutamadığı anını şöyle anlattı:

"O gün Ayaş'tan kalkış yaptık, 500-600 metre irtifa kazandıktan sonra bir arkadaşımla birlikte uçuyorduk. Yanımıza 50-60 tane leylek geldi. Leylekler de bizim irtifa kazanmaya çalıştığımız termiğe girip onlar da bizimle birlikte irtifa kazanmaya başladı. Tabii onlar bizden bir tık daha hızlı tırmandı. Sonra süzülmeye başladılar, biz de onları takip ettik inanılmaz bir görüntüydü. Kuşları taklit ediyoruz aslında. Kuşlar da bizi merak ediyorlar, doğal olarak bu kadar büyük uçan bir şey nedir bu diye, yaklaşıp gerçekten böyle paraşütümüze baktıklarını, 'Allah Allah dermiş gibi' böyle şaşırdıklarını görebiliyorsunuz."