6500 aile evlerine kavuşamıyor
Yeşil GYO'nun da güvence verdiği Esenyurt İnnovia Evleri'nin teslimatı yapılmadı. Ev sahipleri seslerini duyurabilmek için bir araya geldi.
Yeşil GYO’nun imzasının bulunduğu Innovia projesinin birinci, ikinci ve üçüncü etaplarında 9 bin 100 konut teslim edilirken projenin dördüncü etabından konut satın alanlar, mağdur durumda. 2015 yılında bitirilmesi öngörülen projede, hâlâ teslimler yapılmadı.
İstanbul Esenyurt'taki Yeşil İnşaat tarafından teslim edilemeyen dairelerini alabilmek için bir araya gelen onlarca yurttaş eylem yaptı.
Innovia Evleri önünde buluşan ve 6500 aileyi temsil ettiklerini söyleyen yurttaşlara, Tüketiciler Derneği Başkanı Aydın Ağaoğlu da destek verdi. Ağaoğlu, mağduriyetin bitirilmesini istedi.
Öte yandan mağdurların kendisine ulaştığını belirten ve konuyu sosyal medyaya taşıyan CHP 26. Dönem Milletvekili Barış Yarkadaş da "Yurttaşlarımız ev sahibi olmak isterken, dert sahibi oldu. Evler hala teslim edilmedi. Muhatap da yok sorumlu da... İnsanlarımız kendi kaderlerine terk edilmiş. Bu mağduriyeti bir an önce giderin" çağrısı yaptı.
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