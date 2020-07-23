7 TİP üyesi genci öldürmekten hapis yatan Haluk Kırcı, Abdullah Çatlı'nın onu idamdan nasıl kurtardığını anlattı

23 Temmuz 2020 Perşembe, 22:12

8 Ekim 1978 günü Bahçelievler Katliamı'nda 7 Türkiye İşçi Partisi(TİP) üyesi genci öldürmekten hüküm giyen Haluk Kırcı, mafya lideri Abdullah Çatlı'nın kendisini idamdan nasıl kurtardığını anlattı.

Kırcı, devlet yetkilerin Avrupa'daki işerlini yapması için Abdullah Çatlı ve arkadaşlarına mesaj gönderdiğini onların da,"Evet, böyle bir şey yapabiliriz ama şartlarımız var: Arkadaşlarımız asılmasın; serbest bırakılsın. Alparslan Türkeş serbest bırakılsın. İdamlar durdurulsun. Ülkemize rahat dönebilelim" şartını sunduğunu belirtti.

Bu şartların sağlanması sonucunda idam edilmediklerini söyleyen Haluk Kırcı, Haber Global'deki "Abdullah Çatlı idam edilmenizi nasıl engelledi" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Abdullah Çatlı, yurt dışına fiarar etmişti, birtakım arkadaşlarımızla.O zamanlar biliyorsunuz bu Ermeni meseleleri gündeme geldi. O dönem daha rahat kararların alındığı ve uygulandığı bir dönem. Yönetim karar alıyor, 'Biz de bunlara Avrupa'da hamle yapalım' diye. Yani canımızı yakıyorlar. Devletin refleksi, doğrudur. Bir sürü suçsuz, günahsız bürokratımız katlediliyor ASALA tarafından. ASALA'yı analiz ettikleri zaman ortaya bir tablo çıkıyor. Diyorlar ki 'Karşı hamle yapalım.' Tabii ki devlet bazen risk almaz, 'Bana ne' der, yürür gider. Öyle insanlara ihtiyaçları var. Avrupa'daki arkadaşlarımızın kaçak olduğunu, yaşadığını biliyorlar. Dolaylı bir teklifte bulunuyorlar, Çatlı da cevap olarak, 'Evet, böyle bir şey yapabiliriz ama şartlarımız var: Arkadaşlarımız asılmasın; serbest bırakılsın. Alparslan Türkeş serbest bırakılsın. İdamlar durdurulsun. Ülkemize rahat dönebilelim" dedi."