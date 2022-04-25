8. kattan düştü: 'Beta' lakaplı rapçi Berk Bayındır hayatını kaybetti

25 Nisan 2022 Pazartesi, 15:18

İstanbul'un Kağıthane ilçesi Gültepe Talatpaşa Caddesi üzerinde bulunan lüks bir rezidansta yaşayan "Beta" lakaplı 31 yaşındaki ünlü rapçi Berk Bayındır, sabah saatlerinde, yaşadığı rezidansın 8. katındaki dairesinin camından aşağı düştü.

Çevredeki yurttaşların ihbarıyla olay yerine hemen polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Bayındır’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerine güvenlik şeridi çekerek önlem aldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin ve savcının incelemelerinin ardından genç rapçinin cenazesi, Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. Olay sırasında evde bulunan genç rapçinin kız arkadaşı da ifadesi alınmak üzere Gültepe Karakolu’na götürüldü. Olayın aydınlatılması için soruşturma başlatıldı.

ÖLÜM HABERİNİ SERVER URAZ DUYURDU

Acı haberi, Bayındır'ın yakın arkadaşı Server Uraz, Twitter hesabından duyurdu. Uraz, "Canım kardeşim Beta Berk Bayındır’ı bu sabah kaybettik. İçimiz yanıyor, bu süreçte bizlere ve ailesine anlayış gösterip aramazsanız sevinirim. Onu son kez uğurlamak isteyenler için cenaze bilgileri belli olduğunda bilgilendireceğim" ifadelerini kullandı.





"KIZ ARKADAŞIYLA MI SORUNU VARDI, AİLESİYLE Mİ BİLMİYORUM"

Olayla ilgili konuşan mahalle esnaflarından Ali Öndin, "Kız arkadaşıyla mı sorunu vardı, ailesiyle mi vardı, tam olarak bilmiyorum ama yukarıdan 8’inci kattan düşmüş.Kendisi pencerelere çarpa çarpa aşağı düşmüş. 30-35 yaşlarındaydı. Ben önce sesi duydum. Bir ses oldu sonra buraya geldiğimde üç dört kişi daha vardı. Ambulans geldi. Polise de ben haber verdim. Ama çoktan ölmüştü. Yanında zaten iki üç kişi vardı. Binanın güvenlik görevlileri de geldi. Yerde yatıyordu, hiç hareket yoktu. O bayan, arkadaşıymış zaten. Sağlıkçılar geldi sonrasında. Baktılar ama ölmüştü" dedi.

"SİZİNLE BUNU PAYLAŞMAK İSTEMİYORUM"

Büyük bir şok yaşayan rapçi Berk Bayındır’ın kız arkadaşı Simla Ener ise, "Bir şey söylemek istemiyorum. Söylemek istemiyorum. Sizinle bunu paylaşmak istemiyorum" diye konuştu.

"OĞLUMUN GELECEK KAYGILARI VARDI"

Oğlunun ölüm haberini alınca olay yerine koşan acılı baba Nezih Bayındır ise, "Oğlum Berk Bayındır 'Beta' olarak tanınıyordu kendi piyasasında. 31 yaşında gencecik bir fidan bu şekilde. Yalnız yaşıyordu, kız arkadaşı iki gün önce yanına gelmişti. Dün biz ailecek beraberdik. Yemek yedik. İyiydi" dedi.

CEZA'DAN 'BETA' PAYLAŞIMI

Acı haberin duyulmasının ardından, ünlü rap sanatçısı Ceza da, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Ünlü şarkıcı, Twitter'dan yaptığı paylaşımda "Ah be kardeşim, öyle üzdün ki mekanın cennet olsun :( Rip Beta" ifadelerini kullandı.