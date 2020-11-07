9 anketin ortalamasında AKP ve MHP'ye kötü haber

07 Kasım 2020 Cumartesi, 11:08

Özkiraz, Avrasya Araştırma'nın youtube sayfasından yayınladığı videoda Eylül ayından bu yana yayımlanan 9 anketin ortalamasını değerlendirdi. İçlerinde iktidar yanlısı şirketlerin de olduğu 7 anket firmasının toplam 9 anketinin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca AKP 4 puan kaybederken MHP baraj altında kalıyor. Millet İttifakı'nda yer alan partilerin oy oranlarının ise yükseldiği görüldü.

9 anketin ortalamasında kararsızlar dağıtılınca partilerin oy oranları tabloda şu şekilde yansıyor;

AKP: 38,18

CHP: 24,58

İYİ Parti: 12,02

HDP: 10,83

MHP:9,31

DEVA: 2

GELECEK: 1,42

SP: 0,79

DİĞER: 0,87

İTTİFAKLARDA DURUM

9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında ittifaklara olan yansıması ise Cumhur İttifakı 47,5 oy, Millet İttifakı 37,4 oy olarak hesaplandı. İttifaklarda yer almayan HDP'nin oyu 10,83 iken diğer partilerin oy oranı ise 4,27 olarak ölçüldü.

MUHALEFET BLOKU, İKTİDAR BLOKUNU GEÇİYOR

9 anketin ortalamasının kararsızlar dağıtıldığında toplamda 52,5 oy alan Muhalefet Bloku'nun, 47,5 oy alan İktidar Bloku'nu geçtiği görüldü.