98 kere koronavirüs testi oldu, profesör bile şaşırdı

08 Nisan 2022 Cuma, 12:29

Koronavirüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açıyor.

Hastalığa yakalanırsam ne olur düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bırakabiliyor. Bunlardan bir örneği ise 62 yaşındaki Kaşif Sevinç’te ortaya çıktı.