98 kere koronavirüs testi oldu, profesör bile şaşırdı
Esnaf Kaşif Sevinç, pandeminin başladığı 2020 yılından günümüze kadar 98 kere koronavirüs testi yaptırdı, 7 doz da aşı oldu. Bazı zamanlar aynı gün içerisinde 3 farklı şehirde test olan Sevinç, KOAH hastası ve panik atak olduğu için bu kadar fazla test olduğunu ve hepsinin de negatif çıktığını söyledi.
Koronavirüs salgını bazı insanlarda üst düzey korku ve kaygıya yol açıyor.
Hastalığa yakalanırsam ne olur düşüncesi kişilerde olumsuz anlamda psikolojik etki bırakabiliyor. Bunlardan bir örneği ise 62 yaşındaki Kaşif Sevinç’te ortaya çıktı.
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