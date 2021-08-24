A-101'de skandal görüntüler! Kadın çalışana saldırı
A-101'de bölge sorumlusu olarak çalışan Ahmet Levent Sönmez'in, aynı şirkette mağaza sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur isimli kadına, saldırdığı anlara ilişkin görüntüler ortaya çıktı.
Bağımsız Emek Sendikası, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden A-101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur isimli bir kadının, Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez tarafından saldırıya uğradığını belirterek o anlara ilişkin videoyu paylaştı.
Bağımsız Emek Sendikası şu ifadeleri kullandı:
A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı
Büşra Nur'un yanındayız!
A-101 hesap ver!
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