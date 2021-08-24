A-101'de skandal görüntüler! Kadın çalışana saldırı

24 Ağustos 2021 Salı, 15:05

Bağımsız Emek Sendikası, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden A-101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur isimli bir kadının, Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez tarafından saldırıya uğradığını belirterek o anlara ilişkin videoyu paylaştı.

Bağımsız Emek Sendikası şu ifadeleri kullandı:

A 101'de Mağaza Sorumlusu olarak çalışan Büşra Nur, sayım esnasında Bölge Sorumlusu Ahmet Levent Sönmez'in hakaret ve istifa baskısına karşı mağazayı terk etti. Sönmez kadın işçiye saldırmaya çalıştı. A-101 ise bu olaya sessiz kaldı

Büşra Nur'un yanındayız!

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